Dopo il successo di Reusser al femminile, la Svizzera centra il bis nella prova contro il tempo maschile, con il secondo successo consecutivo ai Campionati Europei di Stefan Kung. L'elvetico è micidiale nella seconda parte di gara, in cui rifila 11" a Filippo Ganna. Azzurro che chiude, con l'amaro in bocca per una vittoria ormai pregustata, al secondo posto, con un crono eccellente e soli 7" di ritardo. Terzo invece Remco Evenepoel, a 14" da Kung.

Ganna che era al comando dopo il primo intermedio, con 1" su Evenepoel e 4" sullo svizzero. Al termine di un'avvincente seconda metà di crono, il campione europeo in carica ha però ulteriormente alzato l'andatura, andandosi a prendere l'oro. Bene anche il suo connazionale Bisseger, per lunghi tratti in testa alla corsa, che ha chiuso al quarto posto in classifica.

Stefan Kung Credit Foto Eurosport

Europei di ciclismo Reusser sul tetto d'Europa nella cronometro 4 ORE FA

L'altro azzurro Edoardo Affini è invece sesto al traguardo, con una crono macchiata da qualche secondo perso per uno sfortunato sorpasso nel finale. Non brillantissime invece le prestazioni di Joao Almeida, Tadej Pogacar e Remy Cavagna. Settimo crono complessivo invece per il danese Kasper Asgreen, che si conferma competitivo nelle prove contro il tempo.

Kung fa dopppietta! Lo svizzero è ancora campione europeo a crono

Uomini Elite che tornaeranno ora in strada domenica per la prova in linea, la più attesa di tutta la rassegna. L'Italia punterà forte su un Sonny Colbrelli in assoluto stato di grazia.

Capolavoro del sestetto azzurro: Italia d'oro nella Mixed Relay

Europei di ciclismo Reusser fa il vuoto nella crono. Van Dijk 2°, Bussi 8° 7 ORE FA