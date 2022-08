A sorpresaci ha ripensato e, contrariamente al programma iniziale , ha deciso che disputerà la cronometro degli Europei di ciclismo , in corso a Monaco (Germania) nell'ambito di un grandissimo evento multisport. Il velocista azzurro sarà così al via della gara contro il cronometro insieme(mentre Matteo Sobrero, inizialmente iscritto alla gara, gli lascia il posto). Il percorso partirà dalla cittadina di Fürstenfeldbruck per poi tornarci dopo 24 km. L'altimetria non prevede grandi difficoltà, tranne qualche tratto tra il 4 ed il 5% di pendenza nella parte iniziale.