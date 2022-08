Elisa Balsamo ha espresso la propria opinione alla stampa a poche ore dalla gara in linea ai campionati Europei 2022 di Monaco di Baviera. L’azzurra guiderà il team italiano, determinata a mettere in bacheca un nuovo titolo a meno di dodici mesi dal successo al Mondiale. "Questa è stata una stagione ricca di appuntamenti. Ho riposato un po’ dopo il Tour de France ed ora sono pronta per fare bene qui in Germania. Gareggiare con la maglia azzurra è sempre bello".

Ad

La nativa di Cuneo ha continuato dicendo:"Poter battagliare nel gruppo con i colori del campione del mondo in carica è speciale anche se sento che questa condizione ha i giorni contati. Una nuova edizione dei Mondiali è già alla porte"

Europei di ciclismo Per Cattaneo non è giornata, chiude 14esimo: rivivi l'arrivo 17/08/2022 ALLE 17:22

Non poteva mancare un commento della nostra connazionale in merito al percorso della competizione europea, prevista nella giornata di domani:"La gara in linea non è completamente piatta. Il finale cittadino è molto tecnico e non si possono commettere errori. Bisognerà stare attenti e restare sempre nella parte alta del gruppo. Indossare la maglia iridata è stato come realizzare un sogno che si è avverato, ora vedremo se sarò in grado di conquistare anche quella europea".

Kool ci prova, ma Balsamo è devastante: rivivi la volata imperiale

Europei di ciclismo Ganna sul terzo gradino del podio! Bissegger campione, Kung secondo 17/08/2022 ALLE 17:21