Ciclismo

Ciclismo, Europei 2022 corsa in linea - Merlier, Demare e Jakobsen: podio stellare a Monaco di Baviera

EUROPEI CICLISMO - Come previsto, si interrompe il dominio italiano agli Europei di ciclismo su strada nella prova in linea: dopo quattro successi di fila del Bel Paese infatti, sul gradino più alto del podio in quel di Monaco di Baviera sale Fabio Jakobsen. Vittoria meritatissima per il velocista neerlandese, il più forte al mondo sui percorsi piatti, devastante con la sua velocità di punta.

00:02:40, 39 minuti fa