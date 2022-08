Ciclismo

Ciclismo, Europei 2022, cronometro maschile - Filippo Ganna ci mette l'anima e trova il bronzo europeo: la crono in 100"

EUROPEI CICLISMO - Non doveva neanche essere al via fino a qualche giorno fa, ma, visti i problemi di Matteo Sobrero, Filippo Ganna ha scelto di partecipare alla cronometro dei Campionati Europei di ciclismo in quel di Monaco di Baviera: l’azzurro, non al top, non è riuscito ad imporsi, ma ha conquistato comunque una bella medaglia di bronzo.

00:01:46, 20 minuti fa