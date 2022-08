Ciclismo

Ciclismo, Europei 2022, cronometro maschile - Ganna sul terzo gradino del podio! Bissegger campione, Kung secondo

EUROPEI CICLISMO - Il piemontese chiude terzo sul percorso completamente pianeggiante in terra teutonica. È la Svizzera ad esaltarsi in questa prova contro il tempo: Stefan Bissegger trova una gara capolavoro, sicuramente la migliore della carriera, e beffa con il tempo di 27’06” per soli tre decimi il compagno di squadra e detentore del titolo Stefan Kung.

00:01:42, un' ora fa