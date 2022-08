Ciclismo

Ciclismo, Europei 2022, cronometro maschile - Ultimo km da paura: Stefan Bisseger è il nuovo campione europeo

EUROPEI CICLISMO - È la Svizzera ad esaltarsi in questa prova contro il tempo: Stefan Bissegger trova una gara capolavoro, sicuramente la migliore della carriera, e beffa con il tempo di 27’06” per soli tre decimi il compagno di squadra e detentore del titolo Stefan Kung, per una doppietta da sogno per la nazionale elvetica.

00:02:24, 7 minuti fa