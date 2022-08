Ciclismo

Ciclismo, Europei 2022 - Dillier e Postlberger fanno lo show, Jakobsen regola tutti in volata: gli highlights

EUROPEI CICLISMO - La prova in linea dei Campionati europei 2022 di Monaco di Baviera si conclude con il trionfo di Fabio Jakobsen. Il neerlandese ha preceduto Arnaud Demare (Francia) e Tim Merlier (Belgio) nella volata che ha deciso la corsa partita da Murnau am Staffelsee e conclusa nel centro del capoluogo della Baviera, in una notevole cornice di pubblico.

00:01:03, 28 minuti fa