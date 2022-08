Si è appena conclusa la cronometro individuale al femminile agli Europei di ciclismo di Monaco di Baviera: sulle strade tedesche esulta la svizzera Marlen Reusser che conferma il proprio titolo a livello continentale dopo quello della passata stagione in quel di Trento. Una battaglia a due, un remake di quanto avevamo visto in Trentino nel 2021: Reusser contro Ellen van Dijk, quest’oggi ancora più equilibrio lungo i 24 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo in quel di Fürstenfeldbruck.

L’elvetica, trionfatrice nella tappa dello sterrato al Tour de France poche settimane fa, è riuscita a spuntarla con il crono di 31′ netti alla velocità media di 46.452 km/h. Soli sei secondi per battere la neerlandese della Trek-Segafredo. Terza piazza per un’altra atleta dei Paesi Bassi, Riejanne Markus, distante 28”. Completano la top-5 la francese Audrey Cordon-Ragot e l’austriaca, campionessa olimpica della prova in linea, Anna Kiesenhofer.

Due le atlete italiane in gara: si è comportata più che discretamente al rientro in maglia azzurra Alessia Vigilia, che ha concluso quattordicesima a 2’23”; poco più dietro Arianna Fidanza, ventesima a 2’55”.

Le parole di Alessia Vigilia

"Sicuramente è stata una gara dura, dopotutto il percorso era molto esigente. Sono contenta dell'esperienza che ho vissuto, ho dato tutto quello che avevo, ma so bene che c'è ancora molto da migliorare. Diciamo che voglio intenderlo come un punto di partenza". La cronometro è una specialità che, in gioventù aveva visto brillare Alessia Vigilia, che commenta in questo modo: "Forse l'ho un po'; trascurata negli anni da quando sono sbarcata nella categoria Elite, ora però voglio rimettermi in gioco".

Le parole di Arianna Fidanza

"Personalmente non sono soddisfatta della mia prova, oggi non è stata la mia performance. Sono partita bene poi ho avuto un calo, forse ha influito il fatto che venissi da dieci giorni molto duri: tutta la scorsa settimana sono stata impegnata in una corsa a tappe. Adesso voglio recuperare al meglio per la prova su strada in programma domenica e per poter essere da supporto alle mie compagne. Vogliamo fare un grande lavoro per la Nazionale".

