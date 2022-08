Filippo Ganna farà la prova a cronometro! Il due volte campione del mondo della specialità, già in Germania appunto per la prova su strada, sarà al via della gara contro il tempo prevista per mercoledì 17 agosto dalle 17.30: un dietrofront inatteso dopo che lo stesso Ganna, in accordo con lo staff azzurro, aveva deciso di saltare questo appuntamento, al pari di un altro grosso nome come Wout Van Aert. Dopo la delusione per la prova in linea, vinta da Fabio Jakobsen e con l'Italia scioltasi praticamente all'ultimo chilometro , arriva una notizia a sorpresa dal team azzurro:! Il due volte campione del mondo della specialità, già inappunto per la prova su strada, sarà al via della gara contro il tempo prevista per: un dietrofront inatteso dopo che lo stesso, in accordo con lo staff azzurro, aveva deciso di saltare questo appuntamento, al pari di un altro grosso nome come

Questo il comunicato della Federazione: "Il CT delle crono Marco Velo, valutate le condizioni fisiche generali degli atleti interessati e in accordo con gli stessi, sentito il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha deciso di schierare Filippo Ganna in sostituzione di Matteo Sobrero in occasione degli Europei cronometro di Mercoledì 17 agosto. Pertanto i due cronomen in gara saranno Filippo Ganna e Mattia Cattaneo". Evidentemente Ganna e il team Italia, non soddisfatti di come è andata la prova su strada, andranno a caccia del riscatto nella prova a cronometro degli Europei, titolo che fra l'altro manca nella bacheca del piemontese.

Inoltre il percorso pianeggiante della cronometro strizza l'occhio al fenomeno della Ineos-Grenadiers, che chiaramente diventa il favorito n.1 della gara, sebbene non abbia preparato l'evento con un avvicinamento mirato. I principali avversari saranno gli svizzeri Stefan Kung (campione in carica, nel 2021 sconfisse proprio Ganna) e Stefan Bissegger, ma non andrà sottovalutato neppure l'olandese Jos Van Emden.

