Ciclismo

Ciclismo, Europei: Elisa Balsamo argento al fotofinish, oro alla Wiebes. Rivivi la volata

CICLISMO, EUROPEI - Si chiude in volata, anzi al fotofinish, la prova su strada femminile a Monaco di Baviera. La campionessa del mondo Elisa Balsamo deve accontentarsi della medaglia d'argento, battuta per pochi centimetri da Lorena Wiebes. L'olandese si impone con un colpo di reni e vince la medaglia d'oro, bronzo per l'altra azzurra Rachele Barbieri.

00:01:36, 39 minuti fa