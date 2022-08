Daniele Bennati ha diramato le convocazioni per gli Europei 2022 di ciclismo, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 21 agosto. Il CT della Nazionale ha analizzato la situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Per come è andata la stagione non partiamo come favoriti, ma dovremo provare a tenere aperta questa striscia di vittorie. Ci proveremo anche in onore del nostro Sonny che nel 2021 ha trionfato a Trento". Il tecnico si è soffermato sulla sua formazione: "Ho scelto otto ragazzi forti, una squadra competitiva con giovani interessanti. E quest’ultimo aspetto è quello più importante. Per l’Italia sarà un Europeo di transizione anche perché non partiamo come favoriti. Il progetto è rivolto alle Olimpiadi di Parigi 2024".

Il toscano ha parlato dei favoriti della vigilia: "L’Olanda con Jakobsen, il Belgio con Merlier e Philipsen, la Danimarca con Pedersen e direi anche la Norvegia con Kristoff avranno tutto l’interesse a giocarsi le chance in volata. Ho in mente 2-3 strategie che però voglio condividere con la squadra. In linea generale dovremo lasciare alle altre squadre più attrezzate il controllo della corsa. Noi invece dovremo essere pronti alle diverse evoluzioni. Insomma, pronti di rimessa".

Spicca la presenza di Filippo Ganna, su cui Bennati è stato molto chiaro: "Un patrimonio del nostro movimento. Era un mio desiderio averlo in squadra e lui si è dimostrato molto contento di far parte del gruppo anche in vista di una possibile convocazione per il Mondiale. Lui può fare di tutto: un’azione da lontano ma anche, grazie al suo motore, tenere i velocisti fuori dai guai". Filippo Baroncini promette bene: "Il giovane italiano più interessante per le gare di un giorno. Mi trasmette sensazioni importanti e l’ho inserito in questo gruppo per fargli fare esperienza. A lui e Mozzato chiedo di fare qualsiasi cosa serva in corsa".

