Europei di Monaco di Baviera ne mancano sempre meno (11-21 agosto). Una rassegna multi-sport nelle quali le squadre nazionali di ciclismo su strada (cronometro compresa), mountain bike, pista e BMX freestyle saranno al via per fare il meglio possibile. Per quanto riguarda il settore maschile della strada, relativamente alla prova in linea e alla cronometro, i due CT Daniele Bennati e Marco Velo hanno preso delle decisioni importanti. Ci si riferisce a cosa affronterà OA Sport, non disputerà la crono, ma sarà al via della prima specialità citata (corsa in linea). Giorno di convocazioni quello per il ciclismo italiano , quando di giorni per gline mancano sempre meno. Una rassegna multi-sport nelle quali le squadre nazionali di ciclismo su strada (cronometro compresa), mountain bike, pista e BMX freestyle saranno al via per fare il meglio possibile. Per quanto riguarda il, relativamente alla prova in linea e alla cronometro, i due CThanno preso delle decisioni importanti. Ci si riferisce a cosa affronterà Filippo Ganna . Il fuoriclasse nativo di Verbania, come Velo aveva anticipato ai microfoni di, non disputerà la crono, ma sarà al via della prima specialità citata (corsa in linea).

Abbiamo scelto gli uomini più adatti ad un percorso veloce, con circa 800 metri di dislivello. La mia selezione si è basata su un serie di parametri: le caratteristiche, i risultati ottenuti durante l’anno e le gare che hanno preceduto l’impegno continentale come il Tour de France, il Giro di Polonia, la Vuelta Burgos. Abbiamo optato per i ragazzi più in forma“, ha dichiarato Bennati.

Di conseguenza, al via della gara del 14 agosto ci saranno i seguenti corridori:

I CONVOCATI DELL’ITALIA NELLA PROVA IN LINEA MASCHILE

Alberto Dainese – Team DSM

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Giacomo Nizzolo – Israel Premier Tech

Luca Mozzato – B&B Hotel – Ktm

Jacopo Guarnieri – Groupama FDJ

Filippo Baroncini – Trek Segafredo

Nomi che, secondo il CT, dovrebbero adattarsi alle caratteristiche del percorso, puntando anche a un eventuale arrivo in volata. In questo caso, ciclisti come Giacomo Nizzolo e Alberto Dainese sono quelli preposti per centrare l’obiettivo massimo.

In merito alla prova a cronometro (17 agosto), Velo ha tenuto conto delle varie concomitanze, optando per due nomi:

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA CRONOMETRO MASCHILE

Mattia Cattaneo – Quick Step Alpha Vinyl Team

Matteo Sobrero – Bike Exchange Jayco

