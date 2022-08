Sarà un agosto molto intenso per lo sport italiano: a Roma in programma gli Europei di nuoto e a Monaco di Baviera un contenitore multidisciplinare a livello continentale, con 13 specialità protagoniste in terra teutonica. Tra queste il ciclismo e, nella categoria su strada, le specialiste del Bel Paese per la corsa in linea e la cronometro sono pronte a lanciare il guanto di sfida. Il 21 agosto si terrà una prova di 128.3 km, con partenza da Landsberg e arrivo a Monaco dopo due tornate nel circuito cittadino lungo 13 chilometri. Ai -26 km dall’arrivo, prima di entrare quindi nel citato circuito, le atlete dovranno affrontare alcuni ostacoli di non poco conto: lo strappo di Haunshofen dopo 40 km di gara; la salita Degendorf con pendenza media del 6%, l’erta del Wolfratshausen che inizierà dopo 96 km di corsa e con le pendenze più impegnative (9% quella media).

Serviranno, quindi, cervello fresco e grandi gambe. “Si tratta di un Campionato Europeo per ruote veloci. Come al solito ci giocheremo la sfida con l’Olanda. Lorena Wibes sarà il punto di riferimento. Vedremo una corsa ricca di attacchi da parte di tutte quelle nazioni che non vogliono arrivare in volata. Può succedere di tutto e noi dovremo essere bravi a capire le varie situazioni di corsa. Concludo dicendo che andiamo a giocarci questa maglia con grande rispetto delle avversarie, ma senza timore di nessuno“, ha dichiarato il CT Paolo Sangalli al sito della Federazione.

Di seguito l’elenco delle convocate:

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LA PROVA IN LINEA DONNE

Elisa Balsamo – Trek Segafredo

Marta Bastianelli – Fiamme Azzurre – UAE Team Emirates

Rachele Barbieri – Fiamme Oro – Liv

Maria Giulia Confalonieri – Fiamme Oro – Ceratizit WNT Pro Cycling

Barbara Guarischi – Movistar

Elena Cecchini – SDS Works – Fiamme Azzurre

Ilaria Sanguineti – Valcar – Travel Service

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

Per la cronometro donne (17 agosto), le scelte di Marco Velo sono ricadute sulle seguenti cicliste:

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LA CRONOMETRO DONNE

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

Alessia Vigilia – Fassa Bortolo

