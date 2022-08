Ci si attendeva l'ennesima sfida tra Italia e Paesi Bassi e così è stato fino alla linea bianca d'arrivo, nella prova in linea femminile agli Europei di ciclismo di Monaco di Baviera . A spuntarla, su un percorso che strizzava decisamente l'occhio alle ruote veloci, è colei che forse era la favorita numero uno della vigilia: la neerlandese. Per lei si tratta della vittoria numero 18 di una stagione spaventosa, condita anche da due tappe al Tour de France femmes . Ma l'Italia c'è sempre e l'ordine d'arrivo lo dimostra, visto che alla cerimonia di premiazione ci sono due azzurre a far compagnia alla vincitrice:è d'argento, battuta solo al fotofinish e lanciata magnificamente dallo strepitoso lavoro del treno tricolore; eche si prende il bronzo dopo essere stata l'ultimo "vagone" per la compagna di squadra.