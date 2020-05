Eurosport Cycling Weekend: due giorni da signori delle classiche con Peter Sagan e Fabian Cancellara

Sabato 2 e domenica 3 maggio una maratona di imprese del ciclismo e documentari esclusivi di Eurosport dedicati a Peter Sagan e Fabian Cancellara.

A Maggio il pensiero torna alle grandi imprese del ciclismo e per questo Eurosport apre le sue teche, rivivendo su Eurosport 1 ed Eurosport Player i successi di due immensi signori delle Classiche: il 3 volte campione del mondo Peter Sagan e il campione iridato e olimpico e a cronometro, vincitore in carriera di 7 Monumenti, Fabian Cancellara.

SAGAN SATURDAY – Sabato 2 maggio a partire dalle 14:00 sarà un giorno interamente dedicato a Peter Sagan, un corridore fuoriclasse accolto come una rockstar nel panorama del ciclismo attuale, con un trittico di highlights delle sue vittorie più belle - Giro delle Fiandre 2016, Mondiali di Bergen 2017 e Parigi Roubaix 2018 - oltre a Sagan & Co: Band of Brothers: un documentario esclusivo di Eurosport dietro le quinte della Bora-Hansgrohe con le interviste a Sagan, Pascal Ackermann e Matteo Fabro.



Il programma del Sagan Saturday di Sabato 2 maggio

14:00: Giro delle Fiandre 2016

15:30: Mondiali di Doha 2017

17:00: Parigi-Roubaix 2018

18:30: Sagan & Co: Band of Brothers

CANCELLARA SUNDAY – Lo chiamavano il Re delle Classiche perché in carriera ha vinto una Milano-Sanremo, 3 Giri delle Fiandre e 3 Parigi-Roubaix. Lo chiamavano la Locomotiva di Berna perché è stato 4 volte campione del mondo a cronometro e Medaglia d’oro dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Rio 2016.

Lo chiamavano Spartacus e domenica 3 maggio Eurosport dedica a Fabian Cancellara The Day When: il documentario dei suoi più grandi successi dai traguardi italiani della Strade Bianche e della Milano-Sanremo, alle emozioni del Nord tra i berg del Giro delle Fiandre e il pavé della Parigi-Roubaix.

Il programma del Cancellara Sunday di Domenica 3 maggio14:00: The Day When Parigi-Roubaix 200614:30: Best of Parigi-Roubaix 2015-201915:30: The Day When Milano-Sanremo 200816:00: The Day When E3Harelbeke 201316:30: The Day When Giro delle Fiandre 201417:00: Best of Giro delle Fiandre 2015-201918:00: The Day When Strade Bianche 2016

Eurosport, che in Italia è il canale del ciclismo e ha da poco annunciato l’unica copertura integrale del Tour de France e la trasmissione esclusiva della Vuelta di Spagna fino al 2025, dedica un weekend di ciclismo a tutti gli appassionati in questo difficile momento, nell’attesa di poter tornare in diretta a raccontare le più grandi imprese sportive.

