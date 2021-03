In concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, Eurosport e Global Cycling Network (GCN) rafforzano la loro offerta di ciclismo assicurandosi i diritti esclusivi dell’Healthy Ageing Tour 2021, una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si disputa nei Paesi Bassi e che fa parte del calendario internazionale femminile UCI, di cui Eurosport e GCN sono Official Broadcaster e Official Partner

Con la partecipazione delle stelle del ciclismo femminile, che saranno protagoniste ai Giochi Olimpici di Tokyo, l'Healthy Ageing Tour sarà trasmesso su Eurosport App e GCN+ da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo dalle 12:00 alle 13:00.

Le prossime gare femminili di Eurosport e GCN :

10-12 marzo: Healthy Ageing Tour

4 aprile: Giro delle Fiandre

21 aprile: Freccia Vallone

25 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi

27 giugno: La Course by Le Tour de France

Eurosport trasmette fino a trecento giorni di ciclismo in diretta nel corso del 2021 e a partire dai 3 Grandi Giri con tutte le tappe del Giro d’Italia, del Tour de France in diretta integrale e della Vuelta di Spagna in esclusiva italiana. Si parte con due attese corse italiane, la Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico, e le grandi Classiche Monumento di primavera: Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi.Il ciclismo di Eurosport è commentato in Italia da Luca Gregorio e Fabio Panchetti con le voci tecniche di Riccardo Magrini e Wladimir Belli, e s’avvale dell’esperienza di ex-campioni internazionali come Bradley Wiggins e Alberto Contador volti esclusivi dei canali di Discovery.

