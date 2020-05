Eurosport e GCN partner dello Zwift "Tour for all": la nuova corsa a tappe di cliclismo virtuale

GCN ed Eurosport presentano "Tour of All"

5 frazioni per permettere ai fan di del ciclismo di sfidare sui rulli i corridori professionisti. Dal 4 all’8 maggio lo Zwift “Tour for All” sarà trasmesso su Eurosport e GCN. Per ogni persona che porterà a termine almeno una tappa, sarà devoluto un dollaro a Medici Senza Frontiere.

Eurosport e Global Cycling Network sono liete di annunciare la loro partnership con Zwift, la piattaforma di ciclismo virtuale che permetterà a tutti gli appassionati di sfidare sui rulli i corridori professionisti in “Tour for All”, una corsa in 5 tappe dal 4 all’8 maggio.

Con la partecipazione delle squadre World Tour maschili e femminili - tra cui Deceuninck-Quick Step, Trek Segafredo e Movistar Team - il “Tour for All” sarà trasmesso in diretta streaming su GCN ed Eurosport Playerdalle 15:00 alle 17:00 per una partnership all’insegna della passione condivisa per il ciclismo.

I team professionisti insieme ai migliori corridori virtuali si sfidano in una gara a punti per i primi 25 classificati di ogni frazione, con tanto di “maglia leader” e numero colorato per il vincitore di giornata verso The Queen Stage: perché l’ultima fatica del “Tour for All”, venerdì 8 maggio, sarà un vero e proprio tappone di montagna.

Le 5 tappe dello Swift “Tour for All”, ogni giorno alle 15:00 a partire da lunedì 4 maggio sull’anello iridato di Innsbruck, misureranno fra i 9 e i 72 chilometri con un dislivello massimo di 1700 metri per un tempo di percorrenza non oltre le 2 ore.

1ª tappa: Lunedì 4 maggio, Innsbruckring , 8.8km

2ª tappa: Martedì 5 maggio, Richmond (pavé), 9.2km

3ª tappa: Mercoledì 6 maggio, Watopia Medio Fondo (dislivello 981m), 72.9km

4ª tappa: Giovedì 7 maggio, Watopia Sand & Sequoias , 42.6km

5ª tappa: Venerdì 8 maggio, Watopia Quatch Quest (dislivello 1710m), 46.5km

Zwift è la più famosa indoor cycling app e grazie alla partnership di Eurosport e Global Cycling Network per la trasmissione del “Tour of All” potrà donare $125,000 (circa 115mila Euro) a Medici senza Frontiere per combattere il Covid-19: che verrà raddoppiata se 250mila persone porteranno a termine almeno una tappa della corsa. Una partecipazione di massa al “Tour of All” è pertanto incoraggiata da Zwift e i suoi broadcaster a scopo benefico di raccolta fondi.

