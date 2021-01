Eurosport consolida la sua posizione per milioni di appassionati di ciclismo in tutte le discipline e per tutto il corso del 2021, grazie a una nuova partnership con l’UCI (Union Cycliste Internationale) attraverso l’EBU (European Broadcasting Union), trasmetterà tutti i più grandi eventi fra cui i Mondiali di ciclismo su strada, i Mondiali di ciclismo su pista, i Mondiali di Mountain Bike, i Mondiali BMX e gli UCI Urban Cycling World Championships.

Andrew Georgiou, presidente di Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions ha così commentato: “Il nuovo accordo con l'UCI attraverso l'EBU è la prova del nostro impegno al servizio della più grande comunità mondiale di appassionati di ciclismo grazie a Eurosport e GCN, e rafforza i legami di Discovery con l'Unione Ciclistica Internazionale. Inoltre, Eurosport Events sarà partner chiave della nuova UCI Track Cycling Champions League al via nel 2021, che sarà un anno da ricordare per gli appassionati di ciclismo immersi in tutte le sue discipline verso i Giochi Olimpici”.