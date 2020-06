Evenepoel: "Il Giro è la corsa ideale, cercherò di lottare per la maglia rosa"

Il corridore della Deceuninck ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dei suoi obiettivi stagionali, del lockdown e di ciclismo a tutto tondo.

Remco Evenepoel ha compiuto 20 anni a gennaio, ma sembra di conoscerlo da un pezzo. Sarà che ci ha abituato a cose mirabolanti già nelle categorie giovanili, sarà che nella sua prima stagione e spiccioli da professionista ha dimostrato di non essere un corridore come gli altri. E più che le vittorie - dieci - impressionano il suo atteggiamento, la sua mentalità, la sua maturità. Il belga della Deceunick-Quick Step ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, discorrendo sul mondo del ciclismo a 360 gradi. A partire dal suo programma stagionale, che lo vedrà al via del Giro d'Italia anche dopo lo stravolgimento del calendario.

Questo è l’anno giusto per partecipare alla mia prima grande corsa a tappe. E Il Giro d’Italia già dall’inverno era un obiettivo molto importante. Con le nuove date, ciò esclude la Liegi (che si correrà il 4 ottobre, ndr). Scelta dura. Ma per la mia crescita, il mio sviluppo… il Giro è l’ideale. La scelta migliore.

Ma con che obiettivi si presenterà Remco alla corsa rosa? I più ambiziosi possibili. "Con la squadra, ora che non c’è più l’Olimpiade, abbiamo detto di affrontare il Giro vedendo fin dove posso arrivare. Se starò bene, continuerò e cercherò di lottare per la rosa. Se sarà un giorno, pochi giorni, o forse solo quella dell’ultimo giorno, che sarebbe abbastanza. In ogni caso, ci crediamo".

Uno dei più grandi sostenitori di Evenepoel è Alberto Contador. L'ex campione spagnolo ritiene che il belga sia già pronto per scrivere pagine importanti in un Grande Giro, lui ricambia con parole di stima per uno dei suoi riferimenti.

I suoi grandi giri li ha sempre vinto attaccando, tentando grandi imprese. Io non sono uno a cui piace difendersi, o vincere stando sulla difensiva. A me piace prendere azzardi. A volte perdi con gli azzardi, a volte vinci e quando lo fai è ancora più bello.

Durante l'emergenza coronavirus, ci sono state regole diverse nei Paesi d'Europa riguardo l'allenamento. In Belgio, ad esempio, era consentito. "Poter uscire in bici, a differenza di altri Paesi, è stato un bel vantaggio. È stato strano non potersi fermare per un caffè da nessuna parte, per esempio. Ma una giornata di allenamento non è stata così diversa dal solito. Arrivare al top della condizione per chi ha pedalato fuori sarà più semplice. Io ho ricominciato a lavorare sull’intensità e ho avuto buoni riscontri. Ma siamo professionisti e sappiamo come prenderci cura del nostro corpo. E non dimentichiamo che all’inizio del World Tour mancano più di due mesi, c’è tempo per mettersi in pari. Ora è come se fossimo a novembre con l’inizio posto al Down Under a gennaio".

Evenepoel, prima di passare al ciclismo, aveva davanti a sè una promettente carriera nel calcio. E la passione per lo sport in generale non si è mai sopita in lui. "Io seguo il più possibile tanti sport. Mi piacciono molto i pugili, sono ragazzi speciali. A partire dalla testa, sono dei veri combattenti con una punta a volte di follia. Ho visto dei documentari su Anthony Joshua, il campione del mondo dei massimi, o Conor McGregor. Fanno tre tipi di allenamenti, in ballo tutto il giorno. Di recente ho visto tante cose dedicate al tedesco Jan Frodeno, campione olimpico e mondiale di triathlon. Inizia ad allenarsi con il nuoto alle 5 di mattina. Allenamenti diversi fino a sera. Cose che ti aprono gli occhi e pensi ‘ehi, tutto sommato il ciclismo non è così difficile. In fondo si tratta di pedalare per qualche ora al giorno e basta".

