La stagione 2021 è ufficialmente iniziata e andiamo a vedere il calendario e i risultati raggiunti da Filippo Ganna. Per il piemontese è la terza annata in maglia Ineos Grenadiers, con il vincitore del Mondiale a cronometro che vuole continuare la sua serie impressionante di vittorie, sia crono che in linea. La stagione sarà ovviamente incentrata sulle Olimpiadi di Tokyo, con Ganna che punta alla medaglia d'oro a cronometro e a quella nell'inseguimento nel ciclismo su pista. Ce la farà?