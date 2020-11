"Sto bene. Al contrario di giovedì, adesso la febbre non c'è. Ho solo i sintomi classici dell'influenza. Sono deluso, ma lo sarei di più se dovessi contagiare qualcuno a cui voglio bene. Ormai l'ho preso, impossibile sapere con certezza come. Non si saprà mai quando e da chi. Ora sono chiuso in camera, o al massimo sto in giardino con i cani. Per l'agonismo l'appuntamento sarà necessariamente nel 2021. Quanto ai miei compagni della pista, non ho consigli particolari da dare. Sono forti, sanno già cosa fare".