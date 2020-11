Ganna s’è rivelato nei cento giorni di ciclismo che hanno seguito la pandemia seguendo una linea di confine tra la sua storia dorata su pista e quella, da scrivere della stessa materia, su strada. Ha vinto 6 crono su sette disputate nel 2020 e la più importante ai Mondiali di Imola. Ha vinto 4 tappe al Giro d’Italia di cui una in fuga per le strade bagnate della Sila, ha vestito la prima maglia rosa prima di farsi gregario per Tao Geoghegan Hart. Filippo Ganna è il primo campione del mondo a cronometro nella storia dello sport italiano e a meno di un anno da Tokyo 2020 diventa il simbolo di una speranza olimpica fra l’inseguimento su pista (purtroppo solo a squadre nel programma dei Giochi), la crono e una corsa in linea sempre più nelle gambe del golden boy del ciclismo mondiale. Primo della classe nello studio ovale, giovane artista della bici che tinge d’azzurro traguardi en plein air.

Come quando Oscar Freire, nel 2004, beffò Zabel esultante sul traguardo della Milano-Sanremo. Come quando Gianni Bugno, dieci anni prima, batté di 7 millimetri Museeuw al Fiandre. Non è tutto: pochi minuti dopo Alaphilippe viene declassato all’ultimo posto del gruppetto, ovvero quinto, per la sterzata proibita: lui dalla gloria della maglia iridata a un Monumento della figuraccia; Roglic dalle tenebre del Tour de France al trionfo del Nord. Per L’Equipe, Alaphilippe è Julian la gaffe: uno sciagurato Campione del mondo che pochi giorni dopo - al Giro delle Fiandre, sfidando altri due fuoriclasse del Nord come Van Aert e Van der Poel - andrà a sbattere contro una moto rovinando per strada. Si chiama spleen ed è pensiero nobile delle lettere francesi.