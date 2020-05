Filippo Ganna e il record dell'Ora: "Se ci sarà tempo potrei provarci a fine anno"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il corridore del Team Ineos si è detto possibilista nel tentare l'impresa entro fine stagione. Il record è detenuto dal belga Victor Campenaerts.

Un progetto ancora non c'è, ma l'idea è meravigliosa e il diretto interessato ha tutte le carte in regola per tentare l'impresa. Lui è Filippo Ganna e l'obiettivo, non ancora dichiarato ufficialmente, è il record dell'Ora, primato sacro e antico quanto il ciclismo. Mentre il calendario sta lentamente prendendo una nuova forma, il corridore del Team Ineos si è detto possibilista per provare l'impresa entro il termine della stagione, parlando così in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Per sforzi così bisogna essere bacati, non è che vengano naturali. Anzitutto voglio aspettare di avere un calendario di impegni concordato con la squadra. Se prima di fine stagione ci sarà del tempo morto chiederò di fare una prova. Per realizzarlo ci vorrebbero forza e resistenza che ora non ho, ma fare delle prove mi aiuterà a capire dove migliorare.

Giro d'Italia Giro dal 3 al 25 ottobre? AS pubblica bozza del calendario UCI, sono tante le corse sovrapposte DA 11 ORE

A spingerlo sono soprattutto due personaggi. Il primo è Marco Villa, CT azzurro della pista, sotto la cui guida Ganna ha vinto quattro ori iridati. "Non è assurdo pensarci, potrebbe avere il secondo picco di forma verso ottobre-novembre e allora l'idea ci sta". Il secondo è Dario Cioni, d.s. del Team Ineos: "Potrebbe partecipare al Giro d'Italia e se uscisse bene...". Ganna un po' si schernisce ("Loro stanno lì a guardare, mica devono farlo!") ma la sensazione è che il progetto possa davvero prendere forma.

Play Icon WATCH La giornata ricordo di Filippo Ganna a Berlino: suo il nuovo record del mondo nell'inseguimento 00:00:23

L'albo d'oro recente

Victor CAMPENAERTS (BEL) 55,089 km 16 aprile 2019, Aguascalientes (MEX) Bradley WIGGINS (GBR) 54,526 km 7 giugno 2015, Londra (GBR) Alex DOWSETT (GBR) 52,937 km 2 maggio 2015, Manchester (GBR) Rohan DENNIS (AUS) 52,491 km 8 febbraio 2015, Grenchen (SUI) Matthias BRANDLE (AUT) 51,852 km 30 ottobre 2014, Aigle (SUI)

La prova del record dell'Ora è stata istituita nel 1893 da Henri Desgrange, futuro papà del Tour de France. Fu lui stesso a cimentarsi per primo, percorrendo 35,325 km nei sessanta minuti a disposizione. Il detentore dell'attuale primato è il belga Victor Campenaerts, il primo a sfondare il muro dei 55 chilometri (55,089) nel felice tentativo di Aguascalientes (Messico), il 16 aprile 2019. Nella storia, solo tre italiani sono stati capaci di riuscire nell'impresa: Giuseppe Olmo (1935), Fausto Coppi (1942) e Ercole Baldini (1956). I record di Francesco Moser (due volte nel gennaio 1984) e quelli successivi stabiliti negli anni '90 furono annullati dall'UCI nel 2000 in quanto realizzati con una bicicletta speciale.

Play Icon WATCH 🎙 Filippo Ganna: "Rivio delle Olimpiadi? Fa il nostro gioco: più tempo per migliorarci" 00:21:33

Ciclismo Froome: "Gli anni del doping hanno danneggiato il ciclismo. Oggi siamo atleti migliori" DA 16 ORE

Play Icon