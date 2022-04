Ciclismo

Ciclismo, Freccia del Brabante femminile 2022 - Salita troppo dura! Le atlete scendono e spingono la bici

FRECCIA DEL BRABANTE - Le pietre fiamminghe non ti danno scampo. Se inizi lo strappo in fondo, sei destinata a soccombere. Ecco spiegato questo concetto dalle atlete che stanno lottando durante la Freccia del Brabante 2022. Rallentamento, piedi a terra e tanta fatica per spingere la bici fin su in cima.

