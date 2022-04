Ciclismo

È nata una stella! Trionfo in solitaria del 19enne Sheffield, rivivi l'arrivo

FRECCIA DEL BRABANTE - Magnus Sheffield vince in solitaria la 62esima edizione della Classica belga, staccando tutti con una fagianata a 3,5 chilometri dal traguardo. Per il 19enne della Ineos Grenadiers è il secondo successo in carriera.

00:01:00, 8 minuti fa