Ciclismo

Freccia del Brabante - Che bagarre per il 2° posto: Cosnefroy si piazza, Evenepoel litiga ancora. Wellens declassato

FRECCIA DEL BRABANTE - Ancora un 2° posto per Cosnefroy che, dopo essere stato battuto in volata all'Amstel Gold Race da Kwiatkowski, 'vince' la volata per il piazzamento al Brabante. Dietro di lui succede di tutto con la scheggia impazzita Wellens. Il corridore della Lotto Soudal ha cambiato traiettoria dando fastidio un po' a tutti e il belga verrà infatti declassato.

00:00:44, 2 ore fa