C'erano i 30enni Wellens e Barguil, ma c'erano soprattutto i giovani a giocarsi la Freccia del Brabante 2022. Avevamo Pidcock classe '99, Ben Turner classe '99, Evenepoel classe 2000 e Magnus Sheffield classe 2002. Per chi è un classe '88 come me, si sentirà un po' vecchio a parlare di questi ragazzi, ma entusiasta nel vedere che oggi sono completamente saltate le differenze di età. Una volta la maturazione ciclistica arriva solo sui 30 anni a meno di qualche fenomeno che cominciava a vincere già a 25 anni (vedi Contador). Da qualche anno a questa parte, però, la cosa si è ribaltata. Appena passati professionisti alcuni corridori sono già vincenti. Pogacar è stato solo l'ultimo, visto che questo cambio di tendenza l'avevano già messo in atto van Aert e van der Poel. Va a finire che il Brabante viene vinto da uno che si può etichettare ancora come teenager. Magnus Sheffield è stato infatti il secondo vincitore più giovane della Classica belga all'età di 19 anni e 359 giorni (il più giovane fu Ludo Janssens a 19 e 351 giorni). Segno evidente che la Ineos sta facendo un gran lavoro con i giovani. Da Bernal a Sivakov, passando per Carlos Rodríguez e Hayter per le corse a tappe a corridori come Turner, Tulett, Sheffield, Plapp, Heiduk e, appunto, Pidcock che proprio alla Freccia del Brabante vinse la sua prima corsa su strada. Ma andiamo a vedere più nello specifico chi è questo Sheffield.

Il momento dell'attacco di Sheffield: saluti a tutti ai -3,5 km

Magnus Sheffield: dal ciclocross al bronzo ai Mondiali 2019

Nato a Pittsford, nello Stato di New York, comincia a muovere i primi passi nel mondo del ciclismo col ciclocross. Da juniores vince già alla sua seconda corsa, la Sherbrooke CX - in Canada - dove batte un altro giovane di talento come Alex Morton. Vince anche sul circuito di Carter Park nel campionato statunitense di Cincinnati e si qualifica così per i Giochi Panamericani. Bum. Qui, nelle Midland, riesce a trovare il suo primo vero grande successo conquistando la medaglia d'oro dopo un'intensa battaglia contro Nick Carter e Carter Woods. Ha 16 anni e si è già fatto un nome. Questa vittoria gli permette di essere chiamato dalla Nazionale statunitense per le prove di Coppa del Mondo in Europa. Non farà grandi risultati, ha solo 16 anni, ma parte da un 15° posto a Tabor e un 40° a Koksijde. Tutta esperienza. L'anno dopo si stabilisce stabilmente in Europa, presso il centro di Girona, in Catalunya, dove finiscono tanti giovani di belle speranze degli Stati Uniti. Comincia così anche la sua avventura da ciclista su strada. Parte con le versioni juniores di Gent-Wevelgem e Parigi-Roubaix, vince la classifica giovani allo SPIE Internationale e al Grand Prix Rüebliland. Conquista ben due tappe alla Keizer der Juniores in Belgio per poi completare un anno da favola col 3° posto ai Mondiali juniores di Richmond alle spalle del connazionale Quinn Simmons e di Alessio Martinelli. Dopo la stagione su strada torna negli Stati per un po' di cross e vincerà ben 6 gare. In Europa coglierà anche il 4° posto a Baal nel GP Sven Nys. Un vero talento.

Nel 2020 anche la pista col record di inseguimento

Il 2020 è un anno difficile per tutto il mondo. C'è il lockdown e gli atleti non possono muoversi, neanche per andare in giro da soli. Magnus Sheffield ha 18 anni, ha cominciato la sua vita da ciclista e non gli sembra vero di essere costretto a casa da solo senza poter fare nulla. Ecco che si cimenta sul ciclismo su pista e, più precisamente, col tentativo di record di inseguimento juniores sui 3 km. Record che riuscirà ad ottenere il 19 novembre 2020 a Colorado Springs, in altitudine, completando i 3 km in 3'6''447, battendo il precedente che era di 3'9''710. Una bella differenza anche se il record non è stato ufficialmente omologato dall'UCI perché effettuato, appunto, in altura.

Covi tiene a bada Lopez e resta leader: vince Sheffield

Dalla Rally alla chiamata della Ineos e i primi successi

Nel 2021 si torna, molto lentamente, alla normalità e si comincia a fare sul serio. Viene ingaggiato dalla Rally, una squadra continental statunitense. Purtroppo gareggia in poche gare, dove la Rally riesce a trovare un invito tramite wild card. Si mette in mostra però alla Volta Valenciana 2021 dove lavora per Carpenter e Rosskopf, senza dimenticare comunque un buon 14° posto nella crono di Playa Almenara. Farà esperienza in altre corse spagnole e farà 6° ai campionati nazionali statunitensi a cronometro. Da lì la chiamata della Ineos Grenadiers che lo strappa dalla Rally in agosto.

Nel 2022 comincia la stagione all'Étoile de Bessèges. Il colpaccio lo fa però alla Ruta del Sol quando riesce a vincere la tappa di Otura, trovando la prima vittoria in carriera a 19 anni. Fantastica la sua azione ad anticipare il gruppo che lottava in una delle frazioni più importanti della corsa a tappe andalusa, quella in cui Covi riuscì a difendersi da Simon Yates e Miguel Ángel López. A Sheffield piacciono però le Classiche del pavé e dopo la Spagna, via in Belgio per le corse delle pietre. Fa 15° all'Attraverso le Fiandre, dopo aver lavorato per Pidcock, poi il 13 aprile un altro colpaccio a Overijse. È lui a tirare la carretta sui tratti di pavé per far fuori Evenepoel e gli altri rivali di Pidcock e Turner. Poi si ritrova da solo e va a vincere una splendida Classica. E non sarà l'unica.

Sheffield: "Mi sono ritrovato davanti e poi ho resistito fino alla fine"

