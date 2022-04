Ciclismo

Freccia del Brabante - Demi Vollering fa un buco sul pavé: che scatto sul Moskesstraat. La Rooijakkers si stacca

FRECCIA DEL BRABANTE - Sul Moskesstraat si poteva fare la differenza e per la Vollering è stato il giusto trampolino di lancio per far fuori la sua "compagna di fuga". Rooijakkers finisce ko e la Vollering arriva così da sola al traguardo di Overijse.

00:01:17, 29 minuti fa