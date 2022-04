Ciclismo

Freccia del Brabante - Evenepoel: "Qualcuno dovrebbe essere squalificato, hanno rischiato di farmi cadere"

FRECCIA DEL BRABANTE - Senza mezze misure il corridore belga che si auspica che qualcuno venga squalificato per la volata irregolare che si è vista nel finale di corsa (per il 2° posto). In effetti Wellens ha cambiato traiettoria ed è stato poi declassato dalla giuria. Non cambia molto però, anche Evenepoel lo conferma: "Non avevo le gambe per vincere".

00:01:50, 43 minuti fa