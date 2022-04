Classiche delle Fiandre. L'ultimo appuntamento è per mercoledì 13 aprile con la Freccia del Brabante. Da Leuven a Overijse per 205,1 km che vedrà i corridori affrontare ben 25 muri e 8 settori in pavé (Pidcock nell'albo d'oro? O il britannico riuscirà a riconfermarsi là dove A pochi giorni dalla 119esima edizione della Parigi-Roubaix, in infrasettimanale si chiude la finestra delle. L'ultimo appuntamento è per mercoledì 13 aprile con la. Da Leuven a Overijse per 205,1 km che vedrà i corridori affrontare ben 25 muri e 8 settori in pavé ( il percorso ). Chi succederà anell'albo d'oro? O il britannico riuscirà a riconfermarsi là dove ha ottenuto il suo primo successo in carriera?

Dove guardare la Freccia del Brabante in diretta tv e live streaming

La Freccia del Brabante sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

In mattinata ci sarà anche la Freccia del Brabante al femminile, con il commento di Ilenia Lazzaro. L'evento sarà trasmesso in DIRETTA a partire dalle 11:15 in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

