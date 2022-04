Grande vittoria diad Overijse, con il corridore della Ineos Grenadiers che ha sorpreso Evenepoel, Cosnefroy e forse anche i suoi stessi compagni di squadra che poi gli hanno fatto il buco. La vittoria alla Freccia del Brabante di Sheffield non verrà intaccata, ma la giuria di corsa ha poidopo quanto visto nella volata per il 2° posto. Sul podio di giornata ci finisco infattie non, con il belga che è stato. Il perché? Un cambio di traiettoria allo sprint del corridore della Lotto Soudal che per poco non mandava contro le transenne Evenepoel.