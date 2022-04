Ciclismo

Freccia del Brabante - Teuns: "Era la giornata giusta per me, ma sono stato sfortunato"

FRECCIA DEL BRABANTE - Teuns era lì a giocarsi la vittoria ma, a 40 km dal traguardo, ha forato in maniera sfortunatissima. Non il momento migliore per rimanere senza ruota anteriore e ha quindi perso l'attimo giusto per arrivare in fondo con la testa della corsa.

00:00:52, 11 minuti fa