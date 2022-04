Freccia del Brabante

tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Magnus Sheffield 4h53'21'' 2. Benoît Cosnefroy +37'' 3. Tim Wellens +37'' 4. Warren Barguil +37'' 5. Ben Turner +40'' 6. Tom Pidcock +41'' 7. Remco Evenepoel +41'' 8. Michael Matthews +41'' 9. Dylan Teuns +41'' 10. Xandro Meurisse +51''

3 in fuga: gli Ineos partono, Evenepoel risponde

Ai -201 km dal traguardo parte la fuga di giornata con l'azione di Robeet (Bingoal Pauwels Sauces), Okamika (Burgos) e Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). I tre guadagnano fino a 4' sul gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers. Sull'Hertstraat, però, davanti si stacca Okamika, dietro parte invece un drappello composto da Ben Turner e Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers che si portano dietro Kamp, Campenaerts e Nizzolo. Mossa che costringe la Quick Step Alpha Vinyl a lavorare, ma Evenepoel va a riprendere da solo gli inseguitori. Con Evenepoel, davanti i due della Ineos non collaborano e rientra così il gruppo.

Evenepoel parte, Pidcock risponde. Gli italiani restano dietro

Entrati nel circuito finale, c'è il forcing dell'UAE Emirates di Trentin e Hirschi che neutralizzano la fuga a 63 km dal traguardo. Il ritmo aumenta e alza bandiera bianca Kwiatkowski che si stacca sul muro di Hagaard. Evenepoel riparte a 52 km dal traguardo e Pidcock capisce che è il momento buono per cominciare a rispondere agli attacchi. Si forma un drappello di 10 corridori: con Evenepoel c'è il trio Ineos composto da Pidcock-Turner-Sheffield, poi Campenaerts, Wellens, Cosnefroy, Stannard, Barguil e Teuns. Restano fuori, purtroppo, gli italiani con Trentin, Bettiol, Covi e Nizzolo nel gruppo dietro insieme a Alaphilippe e Matthews tra gli altri.

Fagianata di Sheffield: Evenepoel e Cosnefroy ko

Sull'Hertstraat si stacca Evenepoel, con gli Ineos che fanno di tutto per eliminare il belga. Il corridore della Quick Step però riesce a rientrare prima del Moskesstraat e a resistere. Nel giro successivo si ripete la stessa scena, con Evenepoel che si stacca sull'Hertstraat e poi rientra prima del Moskesstraat. Dietro, invece, si rischia la tragedia con un'ammiraglia che per poco non investe alcuni corridori.

Che fa l'ammiraglia? Corridori a terra nel sorpasso, Alaphilippe dolorante

In tanti finiscono a terra, tra questi anche la maglia iridata di Alaphilippe. Dal gruppo si sganciano Trentin, Matthews e Meurisse che cercano, insieme a Teuns - che aveva forato - un'incredibile rimonta. Davanti, tutti provano ad allungare con gli Ineos che cercano di mettere in mezzo Cosnefroy e Evenepoel. I due riescono a non farsi sorprendere fino a 3,6 km quando parte - con una fagianata - Magnus Sheffield. Non era lui il capitano degli uomini in nero, ma Turner e Pidcock gli fanno il buco e per gli altri del gruppo è ormai impossibile rientrare.

