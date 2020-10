Ciclismo

La Longo Borghini ci prova, ma la van der Breggen è troppo più forte: gli highlights

Sesta vittoria consecutiva alla Freccia Vallone per Anne van der Breggen. Ripetiamo, sesta consecutiva. La Vos fa subito fatica sul Mur de Huy, la Longo Borghini prova a resistere al passo dell'olandese, ma la van der Breggen arriva sola al traguardo. Altro successo di prestigio in pochi giorno dopo Giro Rosa e Mondiali di Imola (oro sia a cronometro che nella prova in linea).

00:03:56, 0 Visualizzazioni, 30/09/2020 A 12:30