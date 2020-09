I protagonisti del Tour non si sono fermati, anzi. Pogacar, Hirschi, Kwiatkowski, Porte e tutti gli altri si sfideranno nelle Classiche di Primavera (spostate causa covid in autunno), con Hirschi che piazza il primo guizzo alla Freccia Vallone. È il primo a muovere le proprie pedine nella fase iniziale della corsa, con la Sunweb a tenere a bada la fuga, è quello più deciso sul temibile Muro de Huy spazzando via tutti i rivali. Solo Cosnefroy (più volte maglia a pois dell'ultimo Tour) e Michael Woods tengono il passo dello svizzero, ma devono arrendersi sulla linea del traguardo. Kwiatkowski è 6° dietro a Barguil e Daniel Martin, mentre va addirittura in difficoltà Tadej Pogacar che perde le ruote ai 200 metri. Lo sloveno cercava doppietta Freccia+Tour riuscita solo a Merckx e Hinault, ma si deve arrendere. Siamo sicuri ci riproverà alla Liegi. Tra gli italiani molto attivo De Marchi con un tentativo di fuga, mentre Bagioli ha chiuso 19° a 18'' di ritardo. A proposito di fuga, molto bello il numero tentato da Mauri Vansevenant che era partito al km 10 ed è stato ripreso ai -1,5 km, anche a seguito di una caduta. Il 21enne belga è la nuova scoperta della Deceuninck Quick Step che trova un altro bel passistone.