Ciclismo

Ciclismo, Freccia-Vallone: Alaphilippe cala il tris! Roglic rimontato, vince il campione del mondo

FRECCIA VALLONE - L'85esima edizione della Classica belga si decide ancora una volta sul Mur de Huy: Roglic parte per primo, ma Alaphilippe risponde e lo passa a 50 metri dal traguardo per il suo terzo successo in questa corsa. Terzo l'eterno Valverde.

00:01:32, 25 minuti fa