La Freccia Vallone perde un pezzo importante. Si tratta della UAE Emirates, che non prenderà il via alla Classica belga, secondo capitolo del Trittico delle Ardenne, a causa di due positività al Covid-19. Lo ha comunicato la stessa squadra emiratina, dichiarando che i coinvolti sono Diego Ulissi e un membro del personale (già vaccinato). Entrambi erano risultati negativi ai test effettuati nei giorni precedenti al trasferimento in Belgio, ma i primi tamponi in Vallonia hanno dato un esito diverso. Successivamente, però, i due sono stati sottoposti ad altri due tamponi antigenici e a uno molecolare, risultati tutti negativi. "Nonostante la frustrazione, la squadra accetta la decisione delle Autorità belghe", si legge nella nota. Nessuno dei due ha accusato sintomi.

Marc Hirschi è Tadej Pogacar si sarebbe giocato le sue valide carte. Ma non solo. Nella formazione selezionata per la corsa erano presenti anche Davide Formolo e Rui Costa, oltre allo stesso Ulissi. Una vera e propria corrazzata. L'obiettivo, ora, diventa quello di avere il via libera per partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 25 aprile. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi test. La UAE sarebbe stata una delle squadre di punta della corsa. l'ultimo vincitore sul Muro di Huy , ma anchesi sarebbe giocato le sue valide carte. Ma non solo. Nella formazione selezionata per la corsa erano presenti anche, oltre allo stesso. Una vera e propria corrazzata. L'obiettivo, ora, diventa quello di avere il via libera per partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 25 aprile. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi test.

