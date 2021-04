Freccia Vallone che si contraddistingue con la classica battaglia sul Mur de Huy. Più che una corsa di preparazione alla Côtes, due in più dello scorso anno, quando ad imporsi fu Hirschi che questa volta sarà in squadra con Pogacar. Chi sarà il capitano tra i due? E che sfida con i vari Valverde (quello con più successi), Alaphilippe, Roglic e non solo. Dopo l' Amstel Gold Race , il Trittico delle Ardenne prosegue con lache si contraddistingue con la classica battaglia sul. Più che una corsa di preparazione alla Liegi , la Freccia Vallone è una Classica a tutti gli effetti e molto corridori hanno preso addirittura un periodo di riposo per essere al top della condizione per questo appuntamento. 12, due in più dello scorso anno, quando ad imporsi fuche questa volta sarà in squadra con Pogacar. Chi sarà il capitano tra i due? E che sfida con i vari(quello con più successi),e non solo.

Dove seguire la Freccia Vallone in Diretta tv e live-streaming

La Freccia Vallone sarà trasmessa in Diretta su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli a partire dalle 13:00. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. La Freccia Vallone sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Il percorso della Freccia Vallone

Questa volta si parte da Charleroi: terreno vallonato per 50 km, quando ci sarà la prima asperità di giornata. La Côte d'Yvoir (2,1 km al 6%), poi bisognerà aspettare altri 30 km per una nuova côte. Avremo la Côte de Thon, poi dal km 94 si comincia a fare sul serio con tre côtes ravvicinate: Côte de Groynne (2,1 km al 5%), Côte de Haut-Bois (1,2 km al 7,9%) e Côte de Gives (1,4 km al 7,7%), ideali per formare la fuga buona prima di entrare nel circuito finale.

Si entrerà poi nel circuito finale una volta passati. per la prima volta. sulla linea del traguardo piazzato in cima al Mur de Huy (a 204 metri). Circuito finale di 71,4 km che prevederà il passaggio - in due occasioni - di Côte d'Ereffe (2,2 km al 5,6%) e Côte du Chemins des Gueuses (1,9 km al 6,5%) e, ovviamente, del Mur de Huy per altre due volte. Ultima salita lunga 'solo' 1,3 km ma con il 9,6% di pendenza media, e con pendenza massima del 19% a 400 metri dal termine. Puoi stare splendidamente per tutta la giornata, per poi perdere le ruote in quel punto “maledetto”.

Tutte le Côtes

-al km 51,5 Côte d'Yvoir (2,1 km al 6%)

-al km 85,7 Côte de Thon (1,2 km al 6,9%)

-al km 94,9 Côte de Groynne (2,1 km al 5%)

-al km 100,4 Côte de Haut-Bois (1,2 km al 7,9%)

-al km 114,7 Côte de Gives (1,4 km al 7,7%)

-al km 130 1° passaggio Mur de Huy (1,3 km al 10,2%)

-al km 142,7 Côte d'Ereffe (2,2 km al 5,6%)

-al km 152,2 Côte du Chemins des Gueuses (1,8 km al 6,5%)

-al km 161,8 2° passaggio Mur de Huy (1,3 km al 9,7%)

-al km 174,4 Côte d'Ereffe (2,2 km al 5,6%)

-al km 183,9 Côte du Chemins des Gueuses (1,8 km al 6,5%)

-al km 193,6 3° passaggio Mur de Huy (1,3 km al 9,7%). Pendenza massima 19% ai -400metri

Freccia Vallone: da Hirschi a Pogacar vs Roglic, tutti i favoriti

Tutti a caccia di Hirschi, ma lo svizzero farà il capitano? Il corridore dell'UAE Emirates ha da poco ripreso le corse e, quest'anno, fa parte dello stesso team di Pogacar che proprio nel 2020 fu “spazzato via” da Hirschi. Chissà che i due studino una strategia particolare per battere una folta concorrenza. E che nomi. Abbiamo un Roglic uscito alla grande dal Giro dei Paesi Baschi o ancora Alaphilippe (vincitore due volte della Freccia Vallone) e Valverde (che ne ha vinte 4). Non solo, abbiamo Woods, Fuglsang, Pidcock, Kwiatkowski, Cosnefroy, Kämna, Gaudu, Barguil, Martin ed è tornato apposta per queste corse Philippe Gilbert. Lato Italia occhio a Davide Formolo anche se l'azzurro dovrebbe lavorare in funzione di Hirschi e Pogacar, così come AndreaBagioli farà per Alaphilippe. Dentro nel ruolo di gregario anche Battistella, Benedetti e Diego Rosa.

Alaphilippe, Roglic, Valverde, Pogacar, Fuglsang *****

Hirschi, Cosnefroy, Kämna, Kwiatkowski ****

Woods, Guillaume Martin, Gaudu, Pidcock, Carapaz, Barguil ***

Wellens, Vingegaard, Chaves, Teuns, Sergio Higuita **

Bagioli, Gilbert, Mollema, Majka, Formolo, Sergio Henao, Caicedo *

Mercoledì 21 aprile, dalle 14:00 (collegamento tv)

