Sono mancati due grandi protagonisti a questa Freccia Vallone. Ok Alaphilippe che ha battuto Roglic sul Mur de Huy, ma cosa avrebbero fatto Hirschi e Pogacar? Uno ha vinto l'edizione dello scorso anno, l'altro ha dimostrato di vivere un ottimo momento di forma in tutto questo 2021. Eppure, questa mattina, ai nostri di partenza è mancata l'UAE Emirates che per questa Freccia si presentava con, appunto, Hirschi e Pogacar e con Rui Costa, Laengen, Polanc, Diego Ulissi e Davide Formolo. Le autorità belghe, infatti, hanno fermato la squadra di Peiper e Hauptman, considerando i due tamponi positivi al covid fatti da Diego Ulissi e da Mauro Gianetti (team manager dell'UAE). I due sono risultati positivi lo scorso lunedì, ma già martedì 20 erano risultavano negativi lasciando intendere a dei falsi positivi, soprattutto perché l'intera squadra è vaccinata. Niente da fare, secondo la legge belga l'UAE Emirates non poteva gareggiare...

"Ulissi e Giannetti falsi positivi"

Tutto lo staff ha fatto due tamponi a -6 giorni e -3 giorni dalla corsa come previsto dal regolamento UCI. Sabato, all'arrivo in Belgio, è stato effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Lunedì poi, quando sono arrivati gli altri corridori, è stato effettuato un nuovo tampone antigenico al quale Mauro Gianetti, che tra l'altro è vaccinato, e Diego Ulissi sono risultati positivi. Subito i due si sono sottoposti ad altri due tamponi antigenici e ad un tampone molecolare e tutti hanno dato esito negativo. Anche stamattina ha dato esito negativo un tampone molecolare. [Andrea Agostini, CEO dell'UAE a Tuttobiciweb]

"Colpa della legge belga. Vogliamo esserci alla Liegi"

Però per la legge belga serve un laboratorio che stabilisca che si è trattato di un caso di falso positivo. Ora Diego, che aveva in programma solo la Freccia, sta tornando a casa e la stessa cosa sta facendo Mauro Gianetti, mentre il resto della squadra è rimasto in Vallonia perché domenica vogliamo correre ed essere protagonisti alla Liegi

