Parigi-Roubaix, Freccia Vallone con il Mur de Huy tanto amato da Julian Alaphilippe (vincitore qui in tre occasioni) ma, soprattutto, da Alejandro Valverde (recordman di vittorie con 5). Ci saranno però anche gli UAE Emirates che proveranno a metterci le mani con Pogacar e Hirschi. Insomma, ce ne sarà di tutti i gusti in quello che è l'antipasto della Liegi-Bastogne-Liegi di domenica. Dopo la vinta da van Baarle , si passa alle Classiche delle Ardenne. La prima l'abbiamo già vissuta 10 giorni fa con la vittoria di Kwiatkowski all'Amstel Gold Race , e adesso tocca allacon iltanto amato da(vincitore qui in tre occasioni) ma, soprattutto, da(recordman di vittorie con 5). Ci saranno però anche gli UAE Emirates che proveranno a metterci le mani con. Insomma, ce ne sarà di tutti i gusti in quello che è l'antipasto della Liegi-Bastogne-Liegi di domenica.

Freccia Vallone Uomini | 13:00-17:30

Dove vedere la Freccia Vallone in diretta tv e live streaming

La Freccia Vallone sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13:00, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme. E, in streaming, la corsa sarà trasmessa già a partire dalle 13:00.

Da non perdere anche la Freccia Vallone al femminile che sarà trasmessa in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e GCN a partire dalle 11:10 con orario d'arrivo previsto per le 13:00.

