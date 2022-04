Trittico delle Ardenne che ha visto, nell'infrasettimanale, la grande vittoria di Mur de Huy grande duello tra il belga della Bahrain Victorious e Valverde che ha provato, invece, alla soglia dei 42 anni, a regalarsi un'incredibile vittoria in quella che è la sua corsa (5 successi per il murciano alla Freccia). Non è arrivato a 6 proprio per la caparbietà di Teuns che ha finalmente vinto la sua prima Classica. Ci andò vicino proprio alla Freccia Vallone (3° nel 2017), ma quest'anno si è piazzato praticamente in tutte le Classiche in cui ha gareggiato, compresa la Freccia del Brabante quando fu fermato Ci stiamo avviando, ormai, verso il finale della stagione delle Classiche di Primavera. La Liegi-Bastogne-Liegi di domenica chiuderà, infatti, ilche ha visto, nell'infrasettimanale, la grande vittoria di Dylan Teuns alla Freccia Vallone . Sulgrande duello tra il belga della Bahrain Victorious eche ha provato, invece, alla soglia dei 42 anni, a regalarsi un'incredibile vittoria in quella che è la sua corsa (5 successi per il murciano alla Freccia). Non è arrivato a 6 proprio per la caparbietà di Teuns che ha finalmente vinto la sua prima Classica. Ci andò vicino proprio alla Freccia Vallone (3° nel 2017), ma quest'anno si è piazzato praticamente in tutte le Classiche in cui ha gareggiato, compresa la Freccia del Brabante quando fu fermato solo da una foratura nel finale . Si è aperta una nuova porta dunque per Teuns? Beh, non è da escludere - tanto per intenderci - il suo bis proprio alla Liegi, ma Teuns è sempre stato lì lì per combinare qualcosa di importante. Intanto ha portato a casa 13 vittorie in carriera, tra queste due tappe al Tour de France come quella di La Planche des Belles Filles nel 2019 davanti a Ciccone. Ma andiamo a scoprire un po' meglio il corridore belga...

Teuns, il ragazzo che sembravo pronto per i Grandi Giri

Freccia Vallone Valverde ad un passo dalla leggenda, ma vince Teuns. Male Pogacar 17 ORE FA

Dopo aver mosso i primi passi nelle squadre giovanili belghe, Dylan Teuns viene adocchiato dal Team BMC che lo parcheggia nella sua squadra Under, la BMC Development Team. Nel 2014 porta a casa una tappa al Tour de Bretagne, una al Giro della Valle d'Aosta e una del Tour de l'Avenir. Insomma, risultati importanti che lo promuovono in prima squadra nel 2015. Ha un spunto molto veloce e tiene molto bene in salita, e alla BMC viene l'idea di provarlo anche nelle corse a tappe. Debutta alla Vuelta nel 2016 dove si mette al servizio di van Garderen, ma il capitano del team statunitense si ritira a qualche tappa dal termine, vanificando il lavoro di tutti. L'anno dopo si presenta al Giro in supporto di Rohan Dennis e van Garderen, ma anche qui non ci sono grossi risultati, né individuali né di squadra. In quel 2017, però, si trasforma e comincia a vincere. Primo hurrà al Tour de Wallonie nella tappa di Houffalize, dove batte Pacher e Eiking, torna a vincere due giorni dopo anticipando la volata di Coquard e si aggiudica anche la classifica generale della corsa belga. Si ripete al Tour di Polonia, qualche giorno più tardi, quando vince la terza tappa di Szczyrk - con un arrivo da Classica - davanti a Sagan e porta a casa anche la maglia gialla di leader. Altra settimana e vince due tappe e la classifica generale dell'Arctic Race Norway. È nata una stella per le corse a tappe? I risultati successivi non hanno detto questo...

Testa a testa pauroso, Teuns batte Martin al fotofinish

Teuns diventato cacciatore di tappe

cacciatore di tappe. Ne aveva vinte qua e là nelle corse a tappe brevi e nel 2019 alimenta il suo palmarès con la seconda frazione del Giro del Delfinato, ma il capolavoro lo fa in quel Tour de France dove ottiene I risultati successivi però non hanno confermato la tendenza di vedere Teuns in classifica. Almeno non nei Grandi Giri, visto il 33° posto alla Vuelta 2018, il 44° al Tour de France 2019 e ancora il 12° alla Vuelta 2019. Intendiamoci: il 12° posto alla Vuelta non si butta via, ma ha chiuso la sua corsa a 24' dal vincitore. Si riscopre però. Ne aveva vinte qua e là nelle corse a tappe brevi e nel 2019 alimenta il suo palmarès con la seconda frazione del Giro del Delfinato, ma il capolavoro lo fa in queldove ottiene la vittoria a La Planche des Belles Filles . Che duello con Giulio Ciccone, che si accontenterà comunque della maglia gialla.

A La Planche des Belles Filles vince Teuns, Ciccone è 2°... Ma prende la maglia gialla!

Pogacar che aveva dato 3' a tutti i suoi rivali in classifica. Insomma, Teuns fa sempre comodo per cercare dei successi di tappa. Non parliamo di numeri assurdi, ma 13 vittorie in più fanno sicuramente piacere. Non è un vincitore incallito, ma piazza sempre qualche colpo. Nella stagione infausta del 2020 porta comunque a casa una tappa della Ruta del Sol, ma nel 2021 si riscatta conquistando una delle frazioni più belle del Tour, quella di Le Grand Bornard in cui riesce ad evitare la clamorosa rimonta diche aveva dato 3' a tutti i suoi rivali in classifica. Insomma, Teuns fa sempre comodo per cercare dei successi di tappa. Non parliamo di numeri assurdi, ma 13 vittorie in più fanno sicuramente piacere.

Teuns è l'unico che resiste alla furia di Pogacar: rivivi l'arrivo

Teuns sbocciato poi nelle Classiche

Teuns, su questo tipo di percorsi, li avevamo già visti tempo fa. Sempre da quel 2014, quando venne battuto per un soffio da Gianni Moscon sul traguardo del Piccolo Giro di Lombardia ad Oggiono. Un'edizione molto interessante con Peters, Latour, Bidard, Marco Tizza e Vliegen. Nel 2017 parte da un 3° posto proprio alla Freccia Vallone, dietro a Valverde e Daniel Martin. L'anno dopo si conferma corridore da corse di un giorno col 7° posto alla Freccia del Brabante e il 3° posto al Giro di Lombardia dei grandi, quando si piazza 3° alle spalle di Pinot e Nibali. Gli manca sempre qualcosa per vincere in realtà: nel 2019 fa 5° alla Omloop e 9° alla Liegi. Top 10 anche alla Gand nel 2020, nel 2021 è ancora 7° alla Freccia del Brabante. Fa un ulteriore step nel 2022, con il belga che si piazza quasi sempre. Tonerò e vincerò”. E voilà il suo numero sul Mur de Huy dove ha battuto il mostro sacro Valverde. La vittoria alla Freccia Vallone 2022 è solo la punta di un iceberg. Le potenzialità di, su questo tipo di percorsi, li avevamo già visti tempo fa. Sempre da quel 2014, quando venne battuto per un soffio dasul traguardo del Piccolo Giro di Lombardia ad Oggiono. Un'edizione molto interessante con Peters, Latour, Bidard, Marco Tizza e Vliegen. Nel 2017 parte da un 3° posto proprio alla, dietro a Valverde e Daniel Martin. L'anno dopo si conferma corridore da corse di un giorno col 7° posto allae il 3° posto aldei grandi, quando si piazza 3° alle spalle di Pinot e Nibali. Gli manca sempre qualcosa per vincere in realtà: nel 2019 fa 5° alla Omloop e 9° alla Liegi. Top 10 anche alla Gand nel 2020, nel 2021 è ancora 7° alla Freccia del Brabante. Fa un ulteriore step nel 2022, con il belga che si piazza quasi sempre. 6° al Giro delle Fiandre , 10° all'Amstel Gold Race, 8° alla Freccia del Brabante, quando sembrava pronto per trionfare, salvo poi la foratura nel finale che lo ha tolto dal discorso vittoria ( conquistata da Sheffield ). Lui l'aveva promessa dopo questa foratura: “”. E voilà il suo numero suldove ha battuto il mostro sacro

Il duello Teuns-Valverde. Ma dove sono Alaphilippe e Pogacar? Rivivi il Mur de Hoy

