È davvero una grande Italia, lato femminile, in questo avvio di stagione. Con la vittoria disono 6 i successi delle azzurre nelle 9 gare disputate nel World Tour, una prova che il movimento italiano sta nettamente sorpassando quello neerlandese. Da tenere conto, ovviamente, l'età dellache continua ad essere competitiva comunque a 39 anni, e l'addio dellache lascia libera qualche corsa dopo i successi degli ultimi anni. C'è però anche la crescita delle nostre ragazze e non è un caso che la campionessa del mondometta in fila Trofeo Binda, Brugge-De Panne e la Gand , così come non è un caso che in 10 giorni lapiazzi le vittorie all'Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone. Due su due nelle Ardenne per la ciclista della FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope che, chissà, vorrà provare a completare il. In campo maschile ci sono riusciti solo in due:nel 2004 enel 2011.