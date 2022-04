Ciclismo

Freccia Vallone - Elisa Longo Borghini: "Non ho recuperato bene dalla Roubaix, ma sono contenta del mio piazzamento"

FRECCIA VALLONE - C'era anche Elisa Longo Borghini a giocarsela sul Mur de Huy dopo le fatiche per la vittoria della Parigi-Roubaix. È proprio la campionessa italiana ad ammettere di non essere stata al 100%, ma di essere molto soddisfatta per cosa è riuscito a raccogliere solo qualche giorno dopo la Roubaix. E ora... La Liegi!

00:01:10, 2 ore fa