Ciclismo

Freccia Vallone, Kragh Andersen: "In salita non ce l'avrei fatta e ci ho provato prima. Vansevenant? Non ha collaborato"

FRECCIA VALLONE - Ci ha provato Kragh Andersen che ha tentato uno scatto per anticipare tutti prima del Mur de Huy, Il danese, che era in coppia con Vansevenant, è stato però ripreso proprio all'altezza dell'ultimo km. Peccato dice Kragh Andersen, ma era la mossa giusta per provarci e peccato che Vansevenant non abbia collaborato...

00:01:06, 3 ore fa