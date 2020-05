Froome: "Gli anni del doping hanno danneggiato il ciclismo. Oggi siamo atleti migliori"

In una diretta Instagram Chris Froome risponde alle domande che riguardano anche gli anni bui del ciclismo, il periodo del doping sistematico e Lance Armstrong. Froome, che in quegli anni è passato professionista, ricorda specialmente un Tour de France, in cui atleti sono stati allontanati in manette…

Le dirette Instagram sono state un'ottima compagnia in questa quarantena e ci hanno permesso di conoscere tante opinioni di atleti e non. In un'intervista di quelle lasciate su Instagram, parla Chris Froome.

Il portacolori del Team Ineos ancora una volta si trova a rispondere alle domande sul doping legate ai primi anni 2000 e al nome di Lance Armstrong.

Ciclismo Rohan Dennis si aggiudica la sfida virtuale del Team INEOS, sesto Froome 12/04/2020 A 17:44

Sono passati almeno quindici anni, ma ne stiamo ancora parlando. È evidente che tutto questo ha causato molti danni al nostro movimento

La domanda posta a Froome riguardava l'influenza che un corridore come Armstrong ha avuto sul ciclismo, Froome non lo menziona ma parla di quel periodo, come riporta TuttoBici.

Quando sono passato professionista ho pensato che fosse un buon momento per questo salto di categoria. Credevo che gli anni peggiori fossero ormai alle nostre spalle, ma sono rimasto scioccato quando a 23 anni ho affrontato per la prima volta il Tour de France. Non ci potevo credere. I corridori furono arrestati per doping, uno dei miei compagni di squadra (Moisés Dueñas, ndr) è stato portato via in manette. E questo mi ha aperto gli occhi

Una delle immagini che ci riguarda più da vicino poi è quella della sospensione per doping di Riccardo Riccò, proprio in quel Tour del 2008 e probabilmente è anche uno dei ricordi di Froome.

Da allora le autorità hanno introdotto il passaporto biologico e questo ha avuto un impatto notevole. I controlli ora sono davvero severi. Dobbiamo comunicare dove siamo ogni giorno in modo da poter essere testati. Il ciclismo ha fatto grandi passi, ma stiamo ancora parlando di quello che è accaduto più di quindici anni fa. Quel periodo ha danneggiato notevolmente il nostro sport, ma sono davvero convinto che il ciclismo abbia cambiato pagina. Non credo che avrei vinto il Tour de France quattro volte se le cose non fossero cambiate

E se ancora si associa il ciclismo al doping in un binomio fastidioso e comunque non veritiero, Froome come reagisce?

Ogni anno siamo costretti a rispondere alle domande degli scettici, alle domande di coloro che non credono a nessun risultato. Ma mi dico: cos'altro possiamo fare? Andiamo avanti perché sappiamo che stiamo facendo bene e che non abbiamo nulla da nascondere. Lo sport è ora cento volte più pulito, ma scaliamo le montagne più velocemente di quanto non facessero in quel momento. Il modo migliore per spiegarlo è che ci siamo evoluti molto nei settori della tecnologia, della nutrizione e dei metodi di allenamento. Siamo semplicemente migliori come atleti

Play Icon WATCH Esordi, vittorie e duelli con Contador: Vincenzo Nibali è il protagonista di Ciclismo a 150 cm 00:01:33

Ciclismo Bernal, Froome, e Thomas guidano il Team Ineos in una gara virtuale su Zwift 11/04/2020 A 14:30

Play Icon