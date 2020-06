Froome lascia il Team Ineos? I compagni di squadra: "Ci ha detto che rimane e farà il Tour"

Dal nostro partner OAsport.it

Chris Froome lascerà il Team Ineos a stagione in corso e si accaserà alla Israel Start-Up Nation per correre il Tour de France 2020 da capitano unico? Questo è uno degli interrogativi più caldi delle ultime settimane per tutti gli appassionati di ciclismo, la clamorosa operazione di mercato sta tenendo banco quotidianamente e si tratterebbe di un movimento di assoluto spessore: il quattro volte vincitore della Grande Boucle potrebbe abbandonare la corazzata britannica per indossare la casacca di questo nuovo team World Tour e inseguire un nuovo sigillo nella corsa a tappe più prestigiosa senza dover condividere i gradi di capitano con Egan Bernal e Geraint Thomas.

I compagni di squadra di Chris Froome, però, sono praticamente certi che il keniano bianco non si muoverà. Ne ha parlato espressamente l’olandese Dylan Van Baarle, possibile gregario in terra transalpina, al quotidiano AD.

Ovviamente se ne parla perché è qualcosa che è qualcosa che è sempre nei giornali. Ma per quanto ne so rimane e vuole correre il Tour con la Ineos. Personalmente, non so cosa succede dietro le quinte per quanto lo riguarda, ma è quanto ci ha detto lui. Quindi credo che ci sarà. Non penso che succederà, tanto meno che vada via in anticipo

