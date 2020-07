Fuglsang gela l’Astana: "Mi piacerebbe correre il prossimo Tour con un team danese"

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang celebrates on the podium after winning the 16th stage of the 2019 La Vuelta cycling Tour of Spain

Il ritorno in strada, oramai, non è più utopia per il circus del ciclismo globale: squadre e corridori stanno infatti scaldando i motori in questi ultimi giorni di pausa forzata prima di scatenarsi sulle strade di mezzo mondo, in una stagione che sarà tanto breve quanto intensa ed emozionante. Molte saranno le insidie e le variabili di difficile valutazione da tenere sotto controllo e sempre più incerti risulteranno quindi essere i pronostici dei più quotati addetti ai lavori.

Come in ogni pausa tra una stagione e l’altra, anche in questi mesi di stop dovuti al proliferare della pandemia di Covid-19, gli esperti di “ciclomercato” si sono sbizzarriti nel pronosticare e cercare di svelare in anticipo eventuali cambi di team dei corridori più famosi. Nell’ultima settimana in particolare, grande attenzione si è concentrata intorno al danese Jakob Fuglsang, a seguito di una sua intervista sibillina concessa all’emittente scandinava TV2.

Mi piacerebbe correre in una squadra di matrice danese con sponsor danese il prossimo anno, quando il Tour de France partirà proprio dalla Danimarca. Però non mi risulta che al momento sia possibile e poi dovrei liberarmi dal contratto con la Astana..

Il Team NTT, portando vessillo danese, è subito finito sotto la lente dei riflettori di tutti gli addetti ai lavori, pur non avendo annunciato l’ingresso in società di un grosso sponsor del proprio stato per il prossimo anno. Per la squadra guidata da Bjarne Riis l’aggiunta al proprio roster di un talento come Fuglsang potrebbe essere infatti un’occasione di grandissimo miglioramento. La sensazione è quindi che le parole del danese,anche se non legate ad una situazione contrattuale particolare e dettate probabilmente da un semplice desiderio personale, abbiano di sicuro animato il cuore del vincitore del Tour de France 1996, che ora proverà tutto il tentabile per fiondarsi su un talento ormai affermato a livello internazionale come Jakob.

