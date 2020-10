Ciclismo

Cavendish in lacrime: "Potrebbe essere stata la mia ultima gara"

Il corridore della Bahrain McLaren, vincitore della maglia iridata nel 2011 a Copenhagen, potrebbe aver chiuso la carriera da professionista alla Gent-Wevelgem. Il britannico è comunque iscritto alla prossima Scheldeprijs (14 ottobre), ma potrebbe chiudere in maniera anticipata nei prossimi giorni, considerando che non ha trovato un contratto per il 2021.

00:00:26, 49 Visualizzazioni, 33 minuti fa