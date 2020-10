Ciclismo

Gent-Wevelgem, Jolien D'Hoore: "È stato particolare partire dopo gli uomini"

La D'Hoore vince in pratica la gara di casa, visto che è nata a Gent. La stranezza della Classica di oggi è che la prova femminile è partita dopo quella maschile e quindi i vari ds in ammiraglia avevano già un riferimento sull'arrivo degli uomini. Sarà da riprovare per il futuro?

